Объявлена причина смерти карлика Мини-Мы из «Остина Пауэрса»

Актер-карлик Верн Тройер, наиболее известный по роли Мини-Мы в двух фильмах об Остине Пауэрсе, умер от отравления алкоголем. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на офис судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, опубликовавший результаты вскрытия актера.

В начале апреля 49-летний Тройер попал в больницу в критическом состоянии. Он был подключен к системе жизнеобеспечения, однако у него начали отказывать органы. Он умер 21 апреля. Тогда причина его смерти не раскрывалась.

Актер долгое время лечился от алкогольной зависимости, несколько раз проходил курсы реабилитации.

Верн Тройер сыграл в картинах «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» и «Остин Пауэрс: Голдмембер». Роль клона Доктора Зло принесла ему мировую известность. Кроме того, Тройер воплотил образ гоблина Крюкохвата из банка Гринготтс в ленте «Гарри Поттер и философский камень». Он также появлялся в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и фильме «Воображариум доктора Парнаса».

Рост Тройера составлял 80 сантиметров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!