Любовница по переписке выпросила тысячи долларов у легковерного мужчины

Мошенница выманила несколько тысяч долларов у жителя американского населенного пункта Данлэп в штате Иллинойс при помощи обнаженных фото и выдумок про африканское золото. Об этом сообщает местное издание Journal Star.

Незнакомка из Instagram присылала 52-летнему американцу фотографии и видео, на которых она была обнажена, и обещала, что приедет на свидание. Хотя встреча так и не состоялась, он продолжал помогать ей деньгами. Женщина выпросила у него сотни долларов, которых ей якобы не хватало, чтобы заплатить за квартиру, и на другие нужды.

Затем мошенница рассказала, что унаследовала золото и участок земли в Африке. Она объяснила, что за драгоценный металл придется заплатить три тысячи долларов, и дала адрес в городке Перривилл в штате Миссури, куда нужно отправить деньги. Мужчина сделал, как она сказала, и лишь после этого заподозрил обман. К тому времени он потратил на нее около восьми тысяч долларов.

Жена пострадавшего связалась с полицией Перривилла, а он посетил офис шерифа. Тот выслушал его историю и посоветовал быть осторожнее в соцсетях. По словам шерифа, надежды на возвращение денег почти нет.

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