Власти Турции подтвердили арест двух связанных с ИГ россиян

Турецкая полиция задержала двух российских граждан. Об этом агентству РИА Новости сообщили в российском посольстве в Анкаре.

«Подтверждаем факт задержания Рашида Еникеева и Эланы Рахмановой, другие обстоятельства выясняем», — заявили в дипмиссии.

Ранее местные СМИ сообщили об аресте в провинции Кайсери семи предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По информации агентства DHA Еникеев находится в международном розыске по обвинению в терроризме, в последнее время он занимался нелегальной переправкой в Турцию и размещением жен погибших в Сирии боевиков.

1 октября сообщалось о хабаровчанине, приговоренном к трем с половиной годам колонии за вербовку военнослужащих местного гарнизона в ряды ИГ. 23-летний Бобоев придерживался радикальных религиозных взглядов и поддерживал связь с членами международных террористических организаций. В 2015 году он прошел «теологическое обучение», после чего начал склонять молодых мужчин к участию в незаконных вооруженных формированиях. Он даже успел подготовить одного из них к отправке в Сирию и вступлению в ряды ИГ.

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