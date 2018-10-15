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Российскому бизнесу перестанут прощать долги

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Владельцы компаний могут получить возможность расплачиваться по накопившимся долгам даже после ликвидации. Такое предложение содержится в разработанном Минэкономразвития плане трансформации делового климата, выдержки из которого приводит РБК.

Чиновники приводят два обоснования своей инициативы. Во-первых, по их словам, неудача может постигнуть любой бизнес, и компания после ликвидации останется с непогашенными долгами. При этом ее владельцу будет трудно начать новое дело.

Во-вторых, ликвидация компаний-должников может быть связана с форс-мажорными обстоятельствами, например, с санкциями из-за рубежа. В этом случае надо дать шанс на благополучный исход как для собственников, так и для кредиторов, считают авторы. Свое предложение они называют «правом на ошибку» для бизнеса.

Кроме того, указывают они, такая мера позволит пополнить бюджеты различных уровней — от региональных до федерального.

Нынешнее законодательство предусматривает временный запрет на занятия бизнесом для учредителей компаний с непогашенными долгами. Правда, это относится только к обязательствам перед бюджетом, прежде всего, налоговым.

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