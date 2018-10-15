Лидер Foo Fighters позвал на сцену десятилетнего фаната и дал ему гитару

Brian Gittings / YouTube

Американский рок-музыкант, лидер группы Foo Fighters Дэйв Грол во время концерта в Канзасе, штат Миссури, пригласил на сцену десятилетнего поклонника Кольера Рула и исполнил с ним песню Enter Sandman коллектива Metallica. Запись выступления опубликована на YouTube.

После исполнения композиции Грол подарил мальчику гитару. «Если через неделю увижу ее на eBay (онлайн-аукцион — прим. «Ленты.ру») — я найду тебя, Кольер», — пригрозил фанату музыкант.

49-летний Дэйв Грол — бывший барабанщик группы Nirvana. Он основал Foo Fighters в 1994 году.

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