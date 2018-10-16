Индийский министр подал в суд в ответ на обвинения в домогательствах

Индийский министр подал в суд на одну из десяти женщин, которые обвиняют его в сексуальных домогательствах. В ответ он обвиняет ее в клевете, сообщает Reuters.

Мобашар Акбар подал иск против журналистки Прии Рамани. По его словам, она якобы намеренно распространяла «злонамеренные, ложные и распутные» обвинения в его адрес с целью навредить его репутации.

Сама Рамани комментариев агентству не дала.

Решение Акбара подать в суд последовало за многочисленными петициями о его отставке с поста министра по иностранным отношениям. Несколько бывших у него в подчинении журналисток обвинили его в непристойном поведении. Многие их коллеги призвали бойкотировать мероприятия с его участием, а самого Акбара требовали уволить.

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В понедельник, 15 октября, более 200 протестующих собрались у дома министра. Репортер агентства сообщил, что многие взбирались на баррикады и вступали в перепалки и драки с полицейскими, есть задержанные.

Министр в ответ сделал заявление, в котором подчеркнул, что обвинения в его адрес «дикие и голословные». Он также отметил, что шумиха поднялась за несколько месяцев до всеобщих выборов в стране.

Одна из обвиняющих мужчину журналисток заявила, что обескуражена заявлением Акбара. «Его наглые упреки в адрес всех нас — доказательство того, что ему все сходит с рук. Я чувствую, что власти меня предали, — сказала Шутапа Пол. — Правда и справедливость восторжествуют».

В начале этого года три российские журналистки — Дарья Жук, Фарида Рустамова и Екатерина Котрикадзе — обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. Комиссия нижней палаты парламента не стала знакомиться с доказательствами и объявила, что не нашла ничего аморального в поведении коллеги. Спустя несколько месяцев депутат прокомментировал секс-скандал, заявив, что кампания была развернута против него целенаправленно, «чтобы обкатать возможности харассментгейта как механизма дискредитации в России».

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