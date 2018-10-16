Воробьев заявил о рекордном количестве отремонтированных дорог

Рекордное количество дорог отремонтировано на территории Московской области с начала года, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 16 октября.

«Отремонтировали 3 375 километров дорог, это рекордное количество. Большие деньги мы выделили — порядка 27 миллиардов рублей», — сказал Воробьев на заседании правительства.

По его словам, положительные изменения замечают местные жители. Он подчеркнул, что граждане принимают активное участие в этом процессе. «Большое количество мы ремонтируем исключительно на основании голосования жителей», — пояснил он.

Глава региона заверил, что власти не собираются останавливаться на достигнутом, а в следующем году эта масштабная работа будет продолжена. В частности, запланировано привести в порядок свыше 200 километров тротуаров.

В свою очередь, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Мособласти Алексей Гержик отметил снижение количества брака при ремонте дорожного полотна. Он уточнил, что сотрудники ведомства тщательно контролируют ход работ.