Сотрудник колонии стал фигурантом дела за вымогательство миллиона у заключенных

В Приморском крае сотрудник колонии предстанет перед судом за вымогательство у заключенных более миллиона рублей. Об этом во вторник, 16 октября, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, сотрудник ИК-20 в городе Артем вымогал взятки с нескольких осужденных. Он требовал передавать ему деньги, обещая взамен «оказывать попустительство по службе, в том числе не применять меры взыскания». За период с апреля 2017 года по март 2018 года отбывавшие наказание передали ему более 1,4 миллиона рублей.

Сотрудника уволили из колонии, в отношении него возбудили уголовное дело. В настоящее время материалы направлены в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

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