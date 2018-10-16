Женщина более 60 лет пила только газировку и не умерла

Жительница британского города Каршолтон в течение 64 лет пила исключительно газированный напиток Pepsi. Об этом сообщает The Sun.

77-летняя Джеки Пейдж (Jackie Page) утверждает, что не притронется к стакану обычной воды, даже если будет испытывать сильную жажду. Женщина начинает свое утро с прохладной газировки и в течение дня может осушить как минимум четыре банки.

Британка увлеклась напитком в 1954 году, когда ей было 13 лет. С тех пор она выпила 93 440 банок.

«Некоторые считают, что это странное увлечение, но мне все равно. Я не считаю, что это зависимость. Это просто увлечение. Я ничего не могу сделать с тем, что другие напитки мне просто не нравятся», — отметила Пейдж.

При этом женщине по какой-то причине нравится пить именно из банок, а не из бутылок. Раньше ее дети порицали ее увлечение, но, как уверяет сама британка, она дожила уже до 77 лет и абсолютно здорова.

«Честно говоря, не понимаю, почему я уже так долго живу», — поделилась Пейдж. Она родила четырех детей и каждый раз, будучи в роддоме, страдала от жажды, поскольку ей не разрешали проносить в палату газировку.

Издание обратилось к профессиональному диетологу, которая объяснила, что злоупотребление напитками с высоким содержанием сахара действительно может стать причиной ожирения, болезни зубов или диабета. Но в случае с Пейдж, вероятно, свою роль сыграли активный образ жизни и здоровые привычки в еде.

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