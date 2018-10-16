Двухметровая акула прыгнула в лодку с детьми из реки с крокодилами

Трем детям, рыбачившим недалеко от австралийского города Просерпайн, штат Квинсленд, пришлось спасаться от акулы, которая запрыгнула к ним в лодку, и двухметрового крокодила, поджидавшего в реке. Об этом сообщает издание Sunshine Coast Daily.

«За свои 65 лет я никогда не видел ничего подобного», — говорит их родственник Кен Мэдсен (Ken Madsen). По его словам, акула появилась, когда рыбалка подходила к концу. Он уже вытащил свою лодку из воды и готовился погрузить на прицеп, когда услышал громкий плеск. Затем с другой лодки, на которой плыли дети и их отец, раздались крики о помощи.

Как выяснилось, туда запрыгнула крупная тупорылая акула. По оценке Мэдсена, она была примерно 2,2 метра в длину и весила 150–200 килограммов. «Дети перебежали на нос, потому что там было мало места, — рассказывает он. — Можно было видеть лодочное сиденье, плывущее по реке. Она выбила его, когда прыгнула внутрь». Дело осложнялось тем, что неподалеку в воде скрывался двухметровый крокодил.

«Они все окаменели, — утверждает Мэдсен. — Даже отец. Он понятия не имел, что делать». Рыбак поплыл на выручку, но, оказавшись рядом, понял, что в одиночку с акулой такого размера не совладать. Дети перебрались к нему, после чего он отбуксировал их лодку к берегу. Там ему при помощи двух других мужчин удалось вытащить акулу за хвост. Теперь, по словам Мэдсена, дети говорят, что больше на рыбалку ни ногой.

В 2017 году сообщалось, что в Австралии белая акула длиной 2,7 метра запрыгнула в моторную лодку. 200-килограммовая хищница ударила грудным плавником 73-летнего рыбака Терри Селвуда. В результате пенсионер получил травму руки.

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