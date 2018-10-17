Котята пережили десятидневное путешествие в запертой машине без еды и воды

Три котенка незаметно пробрались в машину и пережили десятидневное путешествие из Кипра в Великобританию без еды и воды. Об этом сообщило издание Metro.

Животных обнаружили в одном из автомобилей на военном корабле, следующем из кипрского города Лимасол в английский город Саутгемптон. «Моряки очень удивились, заметив трех котят, смотревших на них через стекло», — рассказал агент судна Патрик Фортрум (Patrick Fortnum). Он назвал чудом тот факт, что котята выжили и чувствовали себя хорошо, и отметил, что животные вели себя дружелюбно и не боялись людей.

Котятам, родившимся около трех-четырех недель назад, дали имена Нептун, Синдбад и Галатея.

Каким образом котята пробрались в машину, неизвестно. Водитель признался, что не слышал и не видел ничего необычного, когда машину грузили на борт.

По прибытии животных осмотрели ветеринары и не обнаружили у них каких-либо заболеваний. Котятам предстоит три месяца пробыть на карантине, благотворительные организации уже пытаются найти им хозяев.

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