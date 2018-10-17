Зять богатейшей женщины Монако получил пожизненный срок за ее убийство

Суд приговорил зятя Элен Пастор, одной из богатейших женщин Монако, к пожизненному заключению. Его признали виновным в организации заказного убийства своей тещи. Об этом сообщило издание Monaco-Matin.

Поляк Войцех Яновский, бывший на момент убийства почетным консулом Польши в Монако, долгое время отрицал свою вину, но в последний момент признался в том, что именно он стоял за убийством Элен Пастор. Помимо него, к пожизненному заключению приговорили Самина Саида Ахмеда, исполнителя убийства, и его сообщника. В ходе расследования всего были задержаны 26 человек. Обвинения в итоге предъявлены девяти из них.

Адвокаты обвиняемого настаивали на том, что мотивом убийства была попытка защитить супругу Яновского, Сильвию Пастор, от психологического давления ее матери Элен. Однако следствие придерживалось другой версии: Пастор назначила дочери и зятю содержание в размере 500 тысяч евро в месяц, при этом у ее дочери обнаружили рак, и с ее смертью выплаты должны были прекратиться, а Яновский в этот момент как раз переживал трудности с финансами.

Элен Пастор умерла в мае 2014 года после того, ее автомобиль расстреляли неизвестные из проезжавшей мимо машины. В инциденте также погиб ее водитель Мохаммед Дарвиш. Тяжелораненая 77-летняя женщина прожила в больнице еще около двух недель и рассказала полиции о том, как выглядели преступники.

Она была экс-супругой почетного консула России в Монако и наследницей второй по богатству династий в княжестве. Совокупное состояние ее семьи оценивают в 19 миллиардов евро — она владеет огромным количеством недвижимости, которую власти Монако берут в аренду.

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