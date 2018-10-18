Россиян подняли на борьбу с «банковским рабством»

Россиян необходимо освободить от «банковского рабства», препятствующего получению зарплаты на счет в выбранном ими самостоятельно банке. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которую цитирует РБК.

«Все еще сохраняется такая проблема, как "банковское рабство". Мы когда-то говорили, и правительство занималось отказом от "мобильного рабства". Но "банковское рабство" по-прежнему существует», — отметила Набиуллина.

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По ее словам, нынешнее положение вещей мешает людям в полной мере пользоваться всеми возможностями, которые им готовы предоставить банки, в частности онлайн-платежами и мобильным банкингом.

Председатель ЦБ сравнила эту ситуацию с «мобильным рабством», когда абонентам приходилось менять номер телефона при смене оператора. Эта проблема больше не актуальна, и то же самое, по мнению Набиуллиной, должно произойти с «банковским рабством».

Решению проблемы должны поспособствовать правительство и банки, считает глава регулятора. При этом, согласно принятому в 2014 году закону, россияне имеют право самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты. Для этого работнику необходимо написать заявление.

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