Бренд из 2000-х выпустил телефон за миллион рублей

Производитель люксовых телефонов и смартфонов Vertu презентовал новую модель Vertu Aster P в Китае. Об этом сообщает Gizchina.

Корпус устройства изготовлен из титана, а дисплей покрыт 133-каратным сапфировым стеклом. Смартфон также украсили натуральной кожей рептилий и рубиновой кнопкой. Кроме того, Vertu выпустил дополнительную версию Dazzling Gold, которая отделана золотом и продается по цене более 14 тысяч долларов (около миллиона рублей).

Vertu Aster P оснащен 128 гигабайтами флеш-памяти, портом USB-C, 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 12-мегапиксельной основной. Его масса — 220 граммов.

Vertu представил свой первый телефон в 2002 году. К 2015-му компания продала около 450 тысяч аппаратов по всему миру. Мобильные устройства Vertu традиционно позиционируются в люксовом сегменте, их стоимость в России варьируется от 293 тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от коллекции и модификации.

В мае 2017 года Vertu представил лимитированную коллекцию смартфонов, созданную совместно с французским брендом Boucheron. Корпус гаджета обвивает змея, тело которой инкрустировано рубинами, а глаза — изумрудами. Цена одного телефона была равна 360 тысячам долларов. Всего было создано восемь таких аппаратов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!