Российские полицейские назвали своих истощенных лошадей бодрыми и активными

Саратовская полиция считает «бодрыми и активными» списанных со службы лошадей, о тяжелом состоянии и гибели которых ранее рассказали общественные активисты. Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы МВД сообщает «Радио Свобода».

«Ведомство ссылается на заключение ветеринаров, которые также назвали хорошим состояние лошадей, все еще несущих службу в саратовской полиции», — говорится в сообщении.

12 октября сообщалось, что семь офицеров саратовской полиции, от начальника тыла областного главка до помощника командира городского полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП), привлечены к строгой дисциплинарной ответственности после публикаций о гибели служебных лошадей.

22 сентября стало известно, что базирующиеся на ипподроме Саратова ведомственные лошади кавалерийского полка Управления внутренних дел области голодают.

«У служебных лошадей отдельная конюшня. Животные даже не реагировали, когда мы к ним подошли. Одни кости торчат. Ситуация ужасная. Полицейские над ними просто издеваются», — заявила тогда изданию местная жительница. Местные СМИ выяснили, что непарнокопытные находятся в одном помещении уже несколько месяцев, они не гуляют, за ними не убирают.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!