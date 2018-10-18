Экономика
 
Последние новости
Неизвестные захватили квартиру Максаковой в Киеве вместе с сыном
Головин пожаловался на неприязнь к россиянам за рубежом
Установлены возможные виновники аварии «Союза»
Квартиры в Новой Москве резко подорожали
Коалиция США разбомбила дома мирных жителей в Сирии
Обладательница слишком больших губ попыталась дунуть в алкотестер и не смогла
Киев потребовал от ФСБ отпустить украинских браконьеров
Самый известный долгострой мира накажут за нелегальное строительство
Сексу нашли достойную альтернативу
Новости партнеров

В России стало больше миллионеров

Перейти в «Мою Ленту»

За прошедший год число миллионеров в России выросло на 40 тысяч человек. Об этом говорится в ежегодном отчете исследовательского института Credit Suisse о мировом благосостоянии.

Как следует из данных Credit Suisse, с июля 2017-го по июль 2018 года число долларовых миллионеров в России увеличилось на 30 процентов и составило 172 тысячи человек. 10 процентов самых обеспеченных жителей страны владеют 82 процентами всего личного богатства, этот показатель выше, чем в США и Китае.

Совокупное личное богатство россиян оценили в 2,2 триллиона долларов. В пересчете на душу взрослого населения этот показатель составил почти 20 тысяч долларов, однако это все еще ниже уровня 2007 года в России и более чем втрое меньше среднего благосостояния на человека в мире, которое, по оценкам Credit Suisse, равняется 63,1 тысячи долларов.

Россия в исследовании банка занимает второе место в мировом рейтинге из 40 стран по уровню концентрации богатства после Таиланда. Это обусловлено тем, что в стране насчитывается 74 миллиардера, несмотря на низкий уровень благосостояния на человека.

Credit Suisse отмечает, что качество данных о благосостоянии в России остается противоречивым. Несмотря на появление официальной информации о финансовых активах и обязательствах населения, данные о нефинансовых активах отсутствуют. Банк рассчитал их условную стоимость по собственной методике.

18 октября также сообщалось, что российские миллиардеры наращивают свое благосостояние быстрее всех в мире. За последний год капитал 10 богатейших россиян вырос в среднем на 10,8 процента. Такой скачок связывают с резким ростом цен на нефть.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В списке богатейших россиян сменился лидер
Названы богатейшие бизнесмены России
В России нашли нового долларового миллиардера
Другие материалы рубрики
Экономика00:0218 октября

Взяли кэшем

Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
21:3618 октября

Замглавы «Аэрофлота» Зингман попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

19:0718 октября

ТОАЗ начал строительство третьего агрегата карбамида

08:0012 октября

Назван самый вкусный шоколад

Экономика08:00 8 октября

История одного букета

Ремесленничество пробивает себе дорогу с помощью новых технологий
20:5818 октября

Европа поможет Ирану в борьбе с США

17:2518 октября

Модернизированная Конвенция Совета Европы защитит персональные данные россиян

10:13 2 октября

Россияне предрекли рублю обвал

Экономика00:0216 октября

Задолжали

Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
19:5018 октября

Сбербанк прокомментировал интерес к «Яндексу»

06:58 2 октября

Россиян вновь захотели ограничить в энергопотреблении

17:4818 октября

Россиян подняли на борьбу с «банковским рабством»

Россия
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
«Мы стоим выше людей готики»
Его звали Адольфом, он был резок и радикален. Но это не Гитлер
В Ингушетии проверят законность соглашения о границе с Чечней
Путин рассказал о судьбе подаренного ему вина
Полицейский заставлял селян брать на себя вину за преступления в обмен на еду
Путин указал США на ответственность за судьбу исчезнувшего журналиста
Все материалы
Мир
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
США начали считать Украину «нормальным государством»
Самый известный долгострой мира накажут за нелегальное строительство
Пропажа журналиста пошатнула позиции саудовского наследного принца
США запустят цикл ужесточения санкций против России
Эрдоган заснул рядом с Додоном
Путин рассказал о достигнутых целях России в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
Украина передала исторический храм в Киеве Константинополю
Киев потребовал от ФСБ отпустить украинских браконьеров
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Грузия приняла в дар устаревшие американские катера
Все материалы
Экономика
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Замглавы «Аэрофлота» Зингман попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Задолжали
Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
ТОАЗ начал строительство третьего агрегата карбамида
Европа поможет Ирану в борьбе с США
Модернизированная Конвенция Совета Европы защитит персональные данные россиян
Сбербанк прокомментировал интерес к «Яндексу»
Все материалы
Силовые структуры
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
«Убивали всех, кого могли найти»
Очевидцы — о теракте в Крыму
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Стрелок из Керчи три года изучал оружие и взрывные устройства
Первокурсники защитили девушек от керченского стрелка и погибли
Российские полицейские назвали своих истощенных лошадей бодрыми и активными
Главного вора Азербайджана поймали и отпустили в Турции
Все материалы
Наука и техника
Корнелис де Валь «После одного из сражений Тридцатилетней войны»«Ужас, грязь и хаос утянули Европу на дно»
Эта война перевернула мир. Россия тоже не осталась в стороне
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
На Кубани разбился самолет Л-39
Швеция заказала Falcon Heavy
Ядерные объекты Калининградской области ожили
С-400 поменяют ракеты
Все материалы
Спорт
Как завещал Конор
Нурмагомедову мало Макгрегора. Он хочет драки с Мэйуэзером
Головин пожаловался на неприязнь к россиянам за рубежом
Глушаков прояснил свое будущее в «Спартаке»
Погрязший в долгах «Анжи» выйдет на матч ради Нурмагомедова
Спортсмены из России и с Украины завоевали одну медаль на двоих
Боец MMA предложил казнить Кокорина и Мамаева
Хабиб Нурмагомедов«Все в горах жили. Почти не болели»
Здесь тренировался сам Хабиб. Тут знают, почему дагестанцы дерутся лучше всех
Все материалы
Культура
Обманутый вдовец, неравный брак и трудные подростки
К чему приводят сложные жизненные ситуации
Группа КровостокЧитка по понятиям
Чем берут публику лидеры гангста-рэпа в России
«Это трип по подсознанию черной Америки»
Автор самого необычного сериала года о противостоянии шовинизму авангардом
Умер солист группы «Нэнси»
Умер режиссер «Чегемского детектива» Александр Светлов
Джастин Бибер тайно женился
Рокер из All That Remains найден мертвым в пруду
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Появилась информация об уничтожении тела пропавшего журналиста в кислоте
Редакции «Новой газеты» прислали венок и отрезанную голову барана
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Порвали два баяна
Россияне пьют водку и матерятся на камеру. Иностранцы готовы за это платить
Опубликована последняя статья обезглавленного арабского журналиста
Соловьев призвал ввести смертную казнь
Все материалы
Ценности
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Резиновые люди
Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
Выбрана лучшая одежда для перелета
Тело модели на сайте бренда всполошило покупателей
Найден способ выглядеть выше без каблуков
Объявлены главные цвета 2019 года
Все материалы
Путешествия
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Блогер Гасанов предложил назвать аэропорт в честь солнца русской поэзии
Сексу нашли достойную альтернативу
Российским аэропортам разрешили присвоить имена политиков ХХ века
Японцы упростят получение визы
Все материалы
Из жизни
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Обладательница слишком больших губ попыталась дунуть в алкотестер и не смогла
Знаменитый гигантский аллигатор снова выполз к людям
Дочь бывшего президента США рассказала о призраках в Белом доме
Все материалы
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Американский ответ «Супергелику»
6 причин, почему Hennessey Goliath 6x6 круче Mercedes-Benz G63 AMG 6x6
Краш-тест старого и современного Ford Fiesta показали на видео
Nissan сделал модный кроссовер на базе «Дастера»
Audi построит 10 «карбоновых» суперкаров R8
Все материалы
Дом
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Из воздуха
В Москве стало больше несуществующих квартир. Как их вычислить?
Остров силы
Жилье тут дорожает быстрее, чем где-либо. Но россиян это не смущает
Супругов в Санкт-Петербурге насильно переселили из комнаты в квартиру
Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекордного значения
Китайцы устроили погромы в офисах застройщиков из-за скидок на жилье
Покупателей жилья в Москве оставили без скидок
Все материалы