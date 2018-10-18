Самый известный долгострой мира накажут за нелегальное строительство

Искупительный храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Испании накажут за нелегальное строительство. Об этом сообщает El Pais.

Как пишет издание, храм, который строится уже на протяжении 133 лет и должен быть закончен через восемь, не имел лицензии на строительные работы. Религиозное учреждение обязали выплатить 36 миллионов евро в течение следующих 10 лет. Средства пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры Барселоны.

Ежегодный бюджет Саграда Фамилия — 80 миллионов евро, 50 миллионов из них составляют расходы на строительство.

Мэр Барселоны Ада Колау назвала день историческим и отметила, что храм входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Храм Святого Семейства — один из самых известных проектов архитектора Антонио Гауди. По замыслу создателей, он строится на частные пожертвования с 1882 года. Его строительство должно быть завершено в 2026 году — в год столетия смерти Гауди.

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