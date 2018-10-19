Врачи разобрали москвича на органы и заинтересовали следователей

Следственный комитет (СК) начал проверку информации об изъятии органов у погибшего москвича 1996 года рождения без согласия родственников. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении дела о халатности (статья 293 УК). Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

Ранее телеканал НТВ показал сюжет о погибшем в результате ДТП Павле Мардаре. Его брат рассказал журналистам, что молодой человек был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, пять дней провел в коме, после чего скончался. После похорон родственникам выдали медицинские документы, из которых они с удивлением узнали об изъятии органов: сердца, почек, печени и фрагмента селезенки. При этом процедура произошла за несколько дней до проведения вскрытия судмедэкспертами, что считается серьезным нарушением. О судьбе органов ничего не сообщается.

Аналогичная история произошла в 2014 году, когда врачи столичной ГКБ №1 имени Пирогова без согласия близких изъяли органы погибшей в аварии 19-летней студентки Алины Саблиной и использовали их для трансплантации. Родственники погибшей подали в суд на больницу и потребовали компенсацию морального вреда, но проиграли. Оказалось, что по закону «О трансплантации органов и тканей человека» медики не обязаны сообщать семье об изъятии, а родственники должны заранее писать отказ против посмертного донорства органов.

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