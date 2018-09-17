Россиянам предложат заранее согласиться на донорство органов

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила указывать в паспортах граждан согласие на донорство органов. Ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, передает «Интерфакс».
По словам Скворцовой, россиянам предложат несколько вариантов дать согласие: при получении паспорта или других официальных документов. Согласно предварительной версии документа, после смерти человека, который не принял решения о трансплантации органов, это право в течение нескольких часов получат его родственники.
В Минздраве надеются, что законопроект будет внесен на рассмотрение в текущую сессию в Госдуму.
Ведомство также разработало закон о создании информационной базы пациентов, которым требуется пересадка, и базы доноров. Он согласовывается правительством.
По данным агентства, в марте Общероссийский народный фронт предложил ставить отметку о посмертном желании человека стать донором в водительские удостоверения.