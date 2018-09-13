В российском городе-миллионнике решили разогнать психиатрическую неотложку

Работники скорой психиатрической помощи в Уфе пожаловались в прокуратуру и республиканскую Гострудинспекцию на то, что их службу полностью сокращают. Об этом сообщает «Интерфакс».
Коллективные заявления подписали десятки работников Республиканской станции скорой помощи и центра медицины катастроф.
Сопредседатель медицинского профсоюза «Действие» Андрей Коновал сообщил, что главврач станции Марат Зиганшин издал приказ о полном сокращении работников психиатрических выездных бригад. «По их словам, все они — санитары, медсестры, медбратья, врачи, водители — получили в конце августа уведомления о грядущем через два месяца прекращении трудовых договоров в связи с сокращением штата», — пояснил Коновал.
Если службу расформируют, то 1,2 миллиона человек в Уфе и Уфимском районе останутся без оперативной психиатрической помощи, считает Коновал.
Минздрав Башкирии и руководство станции пока не прокомментировали ситуацию.