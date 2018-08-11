Появилось видео ДТП со скорой в Москве

Карета скорой помощи перевернулась на Ломоносовском проспекте в Москве — на перекрестке в нее врезался внедорожник. Медики везли пожилого пациента, его вызволили и доставили в больницу на другой машине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал «112».

Врачи и водитель автомобиля не пострадали, разлива горючего тоже не произошло. Обстоятельства ДТП уточняются.

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