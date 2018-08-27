Власти Подмосковья отчитались о заготовленной крови

Более 31 тысячи литров донорской крови заготовлено в Московской области с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 27 августа.

«Общее число доноров крови за данный период составило 31,4 тысячи человек», — рассказала Забралова.

По ее словам, каждый год в регионе заготавливается порядка 60 тысяч литров крови и ее компонентов, а желающих стать донорами становится все больше. Она подчеркнула, что сегодня Мособласть на 100 процентов обеспечивать себя требуемыми компонентами крови.

В свою очередь министр здравоохранения Дмитрий Марков добрил, что в большинстве случаем люди сдают кровь на безвозмездной основе. Во многом, по его мнению, этого удалось добиться при помощи популяризации донорства. Министр напомнил, что при поддержке правительстве проходят различные акции, посвященные этому благородному делу. При этом, добавил он, на уличных акциях медики внимательно следят за состоянием граждан, желающих стать донорами.

Он также рассказал об эффективной работе единого донорского центра, при котором был создан регистр доноров региона: «Регистр позволяет контролировать здоровье доноров, не допускать до донаций лиц, имеющих противопоказания к донорству, в том числе инфекционные заболевания».