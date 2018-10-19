Главу Фонда кино отправили в отставку

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев покинул свой пост в соответствии с распоряжением правительства России. Об этом он сообщил «Интерфаксу» в пятницу, 19 октября.

«Я ухожу из Фонда кино. Есть распоряжение правительства. Мне сегодня позвонили, сообщили об этом решении, что оно подписано», — заявил Малышев. Он добавил, что на его пост пока никого не назначили.

Материалы по теме Культурные коллекторы Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги

В сентябре сообщалось, что из Фонда кино похитили деньги, выделенные на производство нескольких фильмов. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сумма похищенного не раскрывалась.

Фонд кино был основан в январе 1995 года, его учредителем является правительство России. Организация ежегодно распределяет более трех миллиардов рублей на поддержку отечественных фильмов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!