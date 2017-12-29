Фонд Кино отчитался о росте популярности российских фильмов

Аудитория российских кинолент в 2017 году выросла на 57 процентов, при этом число зрителей иностранных картин осталось на прежнем уровне. Об этом заявили представители Фонда кино на правительственном совете, пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что подавляющее большинство отечественных фильмов 2017-го были профинансированы государством — либо через субсидии Министерства культуры России, либо деньгами Фонда кино. Организация выдает часть суммы безвозмездно, а часть — с возвратом. За год на поддержку картин было потрачено 4,6 миллиарда рублей.

При этом, средняя касса десяти российских блокбастеров с 2015 года выросла с 408 миллионов рублей до миллиарда. Однако в прокате окупаются только 12 процентов отечественных фильмов.

В апреле министр культуры Владимир Мединский предложил новые критерии эффективности кинокомпаний, которым выделяются бюджетные средства на производство фильмов. Одно из требований состояло в том, что в кинозал должно прийти как минимум по одному зрителю на каждые 100 рублей, выделенные Фондом кино.

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