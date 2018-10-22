Голый серфер боднул акулу и получил в ответ

В Австралии на серфера напала акула. Как сообщает издание Newcastle Herald, он вызвал агрессию животного, случайно боднув его.

Инцидент произошел на нудистском пляже Самурай неподалеку от Ньюкасла, штат Новый Южный Уэльс. 51-летний Пол Кенни (Paul Kenny) плавал, лежа на серфе. Он собирался «поймать последнюю волну», случайно опустил голову слишком низко и боднул проплывавшую снизу акулу.

В ответ рыба укусила его за правую руку и потянула вниз. «Мне кажется, моя рука доставала до ее глотки. Она повернулась и щелкнула зубами. К счастью, попала не по артерии», — рассказал австралиец. Он бил ее, пока рыба не расслабила хватку и не уплыла.

Тогда мужчина быстро побежал к берегу, придерживая раненую руку. «Кровь была везде, и я надеялся, что акула не вернется», — добавил Кенни. Другие посетители пляжа помогли ему выбраться из воды, перевязали рану и вызвали врача.

В больнице австралийцу зашили рану. Из-за глубины укуса врачам пришлось сделать около 20 швов. Кенни остается в больнице, его состояние стабильное. Он признается, что не держит зла на акулу: «Я был в ее мире. Она плыла куда-то по своим делам, а я ее боднул, ну и получил сдачу».

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