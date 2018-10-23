Запрет на ношение никаба признали нарушением прав человека

Комитет по правам человека ООН заявил 23 октября, что запрет на ношение никаба, действующий во Франции, является нарушением прав человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно заявлению Комитета, штрафы в отношении женщин, одетых в никаб, являются нарушением прав человека. Доводы Франции не убедили членов комитета в том, что введенный в 2010 году запрет «действительно необходим и сопоставим с требованиями безопасности, а также соответствует принципам сосуществования в обществе».

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Кроме того, Комитет заключил, что запрет на никаб может иметь эффект, противоположный желаемому: вместо защиты женщин он заставляет их сидеть дома, не имея доступа к публичным сервисам и еще больше отдаляясь от общества.

В течение 180 дней властям Франции предписано отчитаться Комитету о принятых мерах. Предполагается, что закон, запрещающий ношение никаба, будет пересмотрен. Решения Комитета, впрочем, носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.

Помимо никабов, в некоторых городах Франции запрещены буркини — мусульманские костюмы для плавания. Похожие запреты уже существуют в Австрии, Бельгии, Дании, некоторых регионах Швейцарии и Канады.

Никаб — мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Как правило, его изготавливают из ткани черного цвета. Никаб состоит из налобной повязки и пришитых к ней двух прямоугольных платков: один из них ниспадает на лицо, оставляя открытыми глаза, а другой — полностью скрывает волосы женщины.

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