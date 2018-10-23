Найдено тело убитой в Чите школьницы

В Чите полицейские обнаружили тело пропавшей 12-летней школьницы. Об этом сообщает УМВД по Забайкальскому краю.

Девочку больше 4 дней искали 1000 сотрудников полиции, волонтеров и горожан. Были опрошены сотни человек — одноклассники, учителя, родственники соседи. Так же обрабатывалась версия криминального исчезновения ребенка.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже школьницы. Установлено. что он жил и работал на территории автостоянки, где нашли тело ребенка. Задержанный был ранее судим.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Глава регионального СК поручил его ведение отделу по расследованию особо важных дел.

В марте 2017 года сотрудники правоохранительных органов Пермского края нашли тело десятилетней девочки, которая пропала по дороге из школы домой. Выяснилось, что неизвестный мужчина напал на ребенка на улице, посадил в автомобиль, вывез за черту города и убил ее. Подозреваемый в убийстве был задержан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!