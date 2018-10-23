В Москве нелегальный торговец овощами облил кипятком полицейского

В Москве мужчина, уличенный в несанкционированной торговле овощами, плеснул кипятком в лицо полицейскому. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает РЕН ТВ.

Нарушитель был выявлен на улице Ярцевская (район Кунцево, запад Москвы). Полицейские попросили у мужчины предъявить документы на осуществление торговли, но в ответ на это он стал их оскорблять.

«В руках у торговца находилась кружка-термос с горячим напитком. В какой-то момент мужчина плеснул из нее в лицо одного из правоохранителей. При задержании он оказывал сопротивление. В результате к мужчине была применена физическая сила. Ему надели наручники и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Пострадавший полицейский обратился в больницу. Врачи диагностировали у него термический ожог лица 1-й степени.

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