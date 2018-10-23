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В Хабаровске обстреляли пассажирский самолет

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В Хабаровске обстреляли пассажирский Ан-24. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник.

Инцидент произошел 17 октября. После приземления в самолете, прилетевшем из Николаевска-на-Амуре, обнаружили сквозное отверстие, позднее техники обнаружили пулю.

Позднее источник агентства «Интерфакс» в наземных службах аэропорта подтвердил эту информацию, уточнив, что при демонтаже локатора в носовой части самолета нашлась пуля от автомата Калашникова.

В феврале 2017 года украинские власти заявили, что во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины в Черном море был обстрелян транспортный самолет Ан-26. Огонь якобы был открыт из стрелкового оружия с российских буровых вышек в районе Одесского газового месторождения. Российская сторона настаивала, что все заявления об этом обстреле являются ложью — сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из сигнального пистолета, не способного нанести вред самолету.

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