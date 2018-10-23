Полиция опровергла сообщения об обстреле Ан-24 в Хабаровском крае

Информация об обстреле пассажирского Ан-24 в Хабаровске не соответствует действительности. Об этом агентству «Хабаровский край сегодня» рассказали в управлении на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

«Информация о том, что самолет во время рейса был обстрелян из автомата Калашникова не соответствует действительности. Отверстие в корпусе Ан-24 могло получиться даже из-за камня, попавшего в самолет при посадке или при других обстоятельствах. Никакой пули, о которой поспешили сообщить некоторые СМИ, не обнаружено», — заявили в ведомстве.

Собеседник агентства из компании «Хабаровские авиалинии» подтвердил, что пилоты никаких инцидентов не заметили. «Причины появления отверстия в корпусе сейчас выясняют эксперты и сильно сомневаюсь, что оно появилось от пули», — сказал он.

22 октября телеканал РЕН ТВ сообщил, что 17 октября после приземления Ан-24, прилетевшего из Николаевска-на-Амуре, техники обнаружили сквозное отверстие, а также пулю, застрявшую в фюзеляже. Позднее агентство «Интерфакс» подтвердило эту информацию.