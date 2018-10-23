Телеведущей отказали в работе из-за «недостаточно большой груди»

Известная британская телеведущая Кэрол Вордерман (Carol Vorderman) рассказала о недостойном поведении руководства канала «Би-би-си» по отношению к ней. Журналистка сообщила в интервью ITV, что в начале ее карьеры представитель этого СМИ отказал ей в найме на работу из-за «недостаточно большой груди». Ее слова приводит Daily Mail.

Со слов 57-летней Вордерман, она неоднократно сталкивалась с притеснениями. Когда ей было чуть больше 20 лет, она назначила рабочую встречу одному из руководителей «Би-би-си».

Мужчина опоздал на час, положил ноги на рабочий стол и заявил, что ее грудь недостаточно велика. «У тебя нет шансов», — сказал он. К этому моменту Вордерман уже несколько лет успешно вела телепередачу Countdown на Channel 4.

По словам журналистки, в конце XX века в тележурналистике царила неприятная атмосфера, в которой мужчины постоянно притесняли девушек. Сейчас 57-летняя Вордерман позволяет себе ходить на вечеринки и «отрываться», как всегда того хотела.

Женщина уверена, что именно поэтому она сейчас не хочет заводить никакие отношения. Благодаря развитию общественных взглядов она наконец может заняться собой, не боясь упреков.

Вордерман прославилась как ведущая телепередачи Countdown. Она была лицом шоу на протяжении 26 лет. Сейчас журналистка занимается другими проектами, в том числе ведет ежегодную премию Pride of Britain.

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