Начальника отдела полиции арестовали за незаконную слежку

Подполковник полиции Игорь Варнавских, начальник отдела МВД по Индустриальному району города Барнаула арестован по ходатайству следствия. Об этом «Ленте.ру» сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю.

Она уточнила, что офицер был задержан накануне оперативниками ФСБ, ему предъявлено обвинение по статье «нарушение тайны телефонных переговоров, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» (часть 2 статьи 138 УК РФ).

«В августе 2018 года офицер при проведении оперативно-разыскных мероприятий незаконно получил сведения о телефонных соединениях местного предпринимателя, и передал их третьим лицам. Ему уже предъявлено обвинение, суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте полицейского», — сказала Рязанцева.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Варнавских под видом легальных оперативно-розыскных запросил у провайдеров данные на телефоны известного местного предпринимателя, а затем передал полученные сведения его конкурентам, сделав это бескорыстно. «Пока речь идет о дружеской услуге — нет никаких данных, что за это начальнику райотдела полиции заплатили. Но эта версия проверяется», — рассказал собеседник редакции.

Сам Варнавских на суде заявил, что его преследование незаконно: уголовное дело расследует отдел регионального СКР, начальник которого является родным братом заместителя Варнавских по оперативной работе, то есть первым из кандидатов на должность начальника.

Между тем краевые СМИ сообщают о задержании второго фигуранта по этому делу — бывшего офицера милиции, уволенного со службы по компрометирующим обстоятельствам и осужденного за мошенничество, который якобы был соучастником этого преступления. Объектом незаконной разработки в СМИ называют учредителя двух фирм, торгующих бытовой техникой.

В ГУ МВД по Алтайскому краю «Ленте.ру» сообщили, что в отношении полицейского начата служебная проверка, и, если его вина будет установлена, то подполковник буде уволен со службы по компрометирующим основаниям.

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