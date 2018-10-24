Калмыки отметили день рождения приятеля и умерли

Несколько жителей села Садовое в Калмыкии скончались после того, как отметили день рождения приятеля. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в среду, 24 октября.

Инцидент произошел 19 сентября, в праздновании участвовали восемь человек. «В результате употребления вышеуказанными лицами спиртосодержащих напитков, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, пять человек скончались», — говорится в сообщении.

Экспертиза и анализ найденных на месте происшествия емкостей из-под алкоголя установили, что участники мероприятия распивали напитки из двух партий. Часть алкоголя они купили в розничных магазинах, он был произведен с соблюдением технологии и не представлял опасности.

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В других бутылках содержался прозрачный спиртосодержащий напиток неизвестного происхождения, в составе которого оказался метиловый спирт. «По заключению специалистов, употребление именно кустарно изготовленных напитков, повлекло смерть пяти граждан», — говорится в сообщении СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (хранение, перевозка, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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