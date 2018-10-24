Пожар на упавшем самолете с символикой люфтваффе попал на видео

Американский одномоторный самолет T-6 Texan с символикой люфтваффе (военно-воздушных сил вермахта) упал на шоссе в штате Калифорния и загорелся. Кадры с места событий опубликовал пользователь Derrick Weldon в Facebook.

По данным телекомпании KTLA, пилот самолета не пострадал. Его имя не разглашается. Отмечается, что он выпустил экстренное предупреждение около 13:45 во вторник, 23 октября, после того, как услышал громкие хлопки в двигателе. «Когда он приземлился, ему пришлось повернуть колесо, чтобы не врезаться в автомобиль. Тогда он и въехал в центральное ограждение», — рассказал капитан полиции Джанни Старлинг (Johnny Starling).

После крушения несколько полос трассы были перекрыты. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили обломки воздушного судна.

В январе сообщалось, что на баннере «Авиалесоохраны» в Кирове обнаружили изображение немецкого бомбардировщика времен Третьего рейха Heinkel He 111.

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