В картине Марка Шагала обнаружили порнографию

PicassomuseumMs / YouTube

В картине Марка Шагала «Обнаженная над Витебском» алгоритмы Facebook обнаружили порнографию. Об этом сообщает Münstersche Zeitung.

Работа художника была выставлена в Музее Пабло Пикассо в Мюнстере. Рекламный ролик выставки, в котором показана известная картина с обнаженной женщиной, был выложен на Facebook. Однако алгоритмы соцсети удалили его.

Сотрудники музея решили ответить на удаление ролика и обратились к основателю сети Марку Цукербергу. «Картины Шагала — слишком откровенные? Приглашаем вас в Мюнстер на выставку, чтобы убедиться в обратном. Потом мы угостим вас глинтвейном с рождественского базара», — написали на сайте музея.

Марк Шагал — художник еврейского происхождения, один из самых ярких представителей авангардизма в XX веке. Занимался графикой, живописью, сценографией, а также писал стихотворения на идише.

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