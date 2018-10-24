В затопленном Туапсе объявили план «Тайфун»

В Туапсе из-за сильных ливней введен режим чрезвычайной ситуации и объявлен план «Тайфун», предполагающий отправку полицейских на помощь местным жителям в эвакуации. Об этом «Интерфаксу» сообщили в краевом главке МВД.

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших в полицию не поступало.

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Вместе с тем есть информация о разрушении объектов инфраструктуры. Так, в селе Цыпка, находящемся в 15 километрах от Туапсе, из-за проливных дождей разрушился 35-метровый автомобильный мост, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Из Туапсе уже эвакуирована часть жителей, передает агентство. Для размещения граждан развернут 38 пунктов общей вместимостью свыше 10 тысяч человек.

Ливни привели к разливу реки и резкому подъему уровня воды. Улицы затопило, потоки воды уносят автомобили, крупную бытовую технику и другие вещи.

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