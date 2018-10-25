«Диванную армию» Украины упрекнули в распускании слухов после керченской бойни

Жители Украины связаны с распространением слухов о том, что нападение на Керченский политехнический колледж — внешняя угроза. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Ситуация понятна — это не внешняя угроза, не теракт, действовал на объекте он [Владислав Росляков] один. Слухи, которые циркулируют в соцсетях, — с территории Украины, диванная армия возбудилась, слухи тиражировались», — сообщил он.

Аксенов отметил, что нападавший — маньяк, поэтому невозможно разгадать, что у него «крутится в голове». «Чем страшнее ложь, тем больше люди верят», — резюмировал глава Крыма.

24 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал причину массовой бойни в техникуме. По его мнению, трагедия произошла из-за недостатков в учебно-воспитательной работе с молодежью.

18 октября совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире передачи «Вести FM», которую ведет Владимир Соловьев, описал психологический портрет нападавшего. По его словам, Росляков увлекался игрой «Дока 2», в которой можно убивать людей «изощренными способами».

17 октября Росляков устроил в Керченском политехническом колледже несколько взрывов, потом начал расстреливать студентов и преподавателей из охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Его жертвами стали 20 человек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!