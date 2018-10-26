В сети поделились подробностями крушения авиалайнера

В сети появилось видео спасения пассажиров авиалайнера Air Niugini, который скатился в море после неудачной посадки в аэропорту Вено (Микронезия). На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как спасатели подплывают на надувной лодке к тонущему в воде самолету, открывают дверь и вытаскивают пассажиров. Среди путешественников был австралиец Адам Милберн, который помогал потерпевшим спасаться.

По его словам, некоторые члены экипажа запаниковали и бросили пассажиров. Как рассказал австралиец, после инцидента стюардессы закричали, чтобы все оставались на своих местах, но затем не давали никаких инструкций. Тогда Милберн сам принялся помогать людям. «Я буквально каждому помог забраться в спасательную лодку, так что я уверен, что никто не упал и не утонул», — уточнил Милберн.

Другой пассажир, находившийся на борту Air Niugini, назвал австралийца героем. «Я знаю Адама и знаю, что он ни за что не посчитал бы себя героем, но я уверен, что его действия можно назвать героическими», — объяснил журналист Билл Джейнс.

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В сентябре сообщалось, что самолет авиакомпании Air Niugini упал в море после неудачной попытки пилота приземлиться в аэропорту Вено (Микронезия). Инцидент произошел с авиалайнером Boeing 737-800, перевозившим 46 пассажиров из штата Понпеи в штат Трук. По словам очевидцев, самолет приземлялся слишком медленно, не долетел до взлетно-посадочной полосы и в итоге упал в море. Местные жители бросились к лайнеру на рыбацких лодках, и всех пассажиров удалось спасти.

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