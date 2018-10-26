Руководство мага по раздеванию женщин купили за 22 тысячи фунтов

Рукопись мага XVII века продали на аукционе Toovey's в Западном Сассексе (Великобритания) за 22 тысячи фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей). Об этом сообщает Mirror.

На 476 страницах рукописного текста изложены подробные инструкции о том, как с помощью магии влюбить в себя человека, похудеть, понять, что больной человек точно умрет, а также заставить женщину танцевать голой.

Согласно руководству, чтобы последнее свершилось, необходимо произнести заклинание «ала аймала» (ala aymala) или написать его на воске. Однако метод сработает только в том случае, если ритуал будет совершен в полнолуние.

Авторство приписывают одному из «Кудесников из Эссекса» — почитаемой в обществе группы, якобы известной своими магическими силами.

Ранее в октябре на аукционе в Париже за 250 евро продали окурок французского рок-исполнителя и актера Джонни Холлидея. Помимо окурка, аукционный дом Друо выставил на торги синий пиджак певца, изготовленный модным домом Yves Saint Laurent в 1971 году. Его купили за 20 тысяч евро.

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