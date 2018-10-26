В Москве пройдет абсорбтивный AfterHalloween

В отеле St. Regis Москва Никольская 3 ноября пройдет ежегодный бал-маскарад AfterHalloween. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 26 октября.

В программе вечера соединятся абсорбтивный театр, художественные перформансы, электронная музыка на пяти танцполах, классическая музыка, джаз и современный танец. Общий сюжет-канва раскрывается в нескольких перформансах. В постановке задействовано около 150 актеров, 50 музыкантов и диджеев.

Фото: пресс-служба Rise Entertainment 1 /5

Главная тема этого года — поиск истины глазами людей Серебряного Века. По сюжету, Александр Хартдеген останавливает свою машину времени на вечеринке Джея Гэтсби. Гэтсби уговаривает Хартденгена перенестись в 1912 год и спасти «Титаник». Они прибывают в Саутгемптон, бронируют каюту первого класса и отправляются в плавание на «Титанике».

Ожидается выступление британской певицы и саунд-дизайнера Emica, мексиканцев Damian Romero, Mandrake и Sainte Vie, французского электронного дуэта Birds Of Mind, литовских музыкантов Anna Hanna и Rheeno с проектом Vilnius Metro, датского диджея и виолончелиста Alvaro Suarez.

Организаторы бала-маскарада AfterHalloween те же, что и у летнего бала Midsummer Night’s Dream — Rise Entertainment в партнерстве с Simiram.

St. Regis Москва Никольская — пятизвездочная гостиница с панорамным видом на московский Кремль, расположенная в бывшей резиденции графов Орловых-Давыдовых на Никольской улице.

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