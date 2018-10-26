Белорусы проигнорировали старт продаж новых iPhone

В Белоруссии в пятницу, 26 октября, стартовали официальные продажи новых флагманских смартфонов компании Apple — iPhone Xs и iPhone Xs Max, однако ажиотажа по поводу этого события в республике не наблюдается. Об этом сообщает Tut.by.

Корреспонденты издания заглянули в несколько магазинов белорусской столицы, в которых появились новинки. В течение первого часа работы в них никто, за исключением журналистов, не пришел. Сотрудники торговых точек сообщили, что ожидают поток людей только к концу рабочего дня.

Материалы по теме Эс — как доллар На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max

Tut.by отмечает, что в Белоруссии старт продаж новых смартфонов Apple никогда не был многолюдным событием, однако некоторые покупатели, как правило, все же приходили. Например, в декабре несколько iPhone X были куплены в первые же минуты после начала продаж.

В середине октября исследование Tut.by показало, что Белоруссия обогнала все страны мира по ценам на iPhone Xs и iPhone Xs Max. Так, на старте продаж iPhone Xs с 64 гигабайтами встроенной памяти стоит 3499 белорусских рублей (около 109 тысяч российских рублей). За iPhone Xs Max с 64 гигабайтами встроенной памяти придется отдать 3799 белорусских рублей (более 118 тысяч российских рублей).

В России, по данным «Яндекс.Маркета», желающим обзавестись 64-гигабайтными гаджетами придется выложить как минимум 69 тысяч и 74 тысячи соответственно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!