Путин пошутил над занявшей его место губернатором Югры

Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова ошиблась креслом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ханты-Мансийске. Она села на место, предназначавшееся для главы государства. Видеозапись произошедшего опубликовал в своем Telegram-канале спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Ничего страшного, тоже хорошее место», — сказал Путин, занял свободное кресло и переложил блокноты для записей, лежавшие на столе.

В ходе беседы Комарова рассказала президенту о социально-экономическом положении в округе, затронула вопросы инвестиционной привлекательности региона, переселения из аварийного жилья и развития здравоохранения, сообщается на сайте Кремля.

26 октября президент приехал в Ханты-Мансийск с рабочим визитом.

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