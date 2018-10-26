Ростовская область результативно презентовала свой потенциал во Франции

Донская делегация во главе с главой региона Василием Голубевым приняла участие в Международной выставке продукции пищевой промышленности «СИАЛ-2018» и провела презентацию Ростовской области в посольстве России во Франции.

Продовольственные достижения Ростовская область представила в коллективной экспозицией площадью на 56 квадратных метров, сообщает пресс-служба региона.

«Это крупная мировая выставка. Ростовская область на ней представлена 120 видами продукции 25 крупнейших производителей продуктов питания, в том числе таких предприятий как «Юг Руси», «АКВА-ЮГ», сыродельный завод «Семикаракорский», кондитерская фабрика «Мишкино», завод «Цимлянские вина», «Астон», «АМИЛКО», «МАЯК» и другие», — прокомментировал участие области глава региона Василий Голубев.

Кроме того, в рамках визита в Париж в посольстве России во Франции состоялась презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала Ростовской области, в финале которой были подписаны ряд соглашений о французско-донском партнерстве.

«Ростовская область динамично развивается, и мы уделяем большое внимание взаимовыгодным отношениям с Французской Республикой. Об этом свидетельствует рост товарооборота на 35 процентов по итогам 2017 года. О взаимном интересе говорит и недавний визит на донскую землю посла Франции в России госпожи Сильви Берман, который состоялся в конце сентября», — рассказал, открывая сессию, Василий Голубев. Он также выразил уверенность, что подписанные во Франции соглашения послужат укреплению уже существующих связей, а также заложат основу для нового взаимодействия.

Всего было заключено почти полтора десятка договоров — между вузами, финансовыми структурами, бизнесом.

Особо донской губернатор выделил комплекс соглашений, которые заключил сегодня Таганрогский авиационный научно-технический комплекс. Таганрогские авиастроители будут сотрудничать с французскими партнерами сразу по нескольким направлениям. В частности, совместно с компанией Airbus таганрогские авиастроители договорились создать в Тулузе на

территории Европейского учебного центра подготовки пилотов Airbus центр по квалификационной подготовке пилотов гидроавиации. Кроме того, соглашение предусматривает партнерство в области сертификации самолета-амфибии Бе-200ЧС и совместного продвижения на европейский рынок самолетов-амфибий Бе-103.

Также во Франции было подписано соглашение о сотрудничестве между государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Новочеркасский музей истории донского казачества» и Объединением памяти лейб-гвардии казачьего Его Величества полка. Стороны договорились о взаимодействии по сохранению истории развития казачества.

Перспективные договоренности были достигнуты о сотрудничестве между Французской ассоциацией «Тайга-Европа», Ассоциацией по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных «Живая природа степи» (Россия) и некоммерческим партнерством содействия сохранению и валоризации культурных, рекреационных и природных потенциалов села «Ассоциация самых красивых деревень» (Россия). Стороны согласились вместе реализовывать проекты, направленные на сохранение природного достояния, традиционного природопользования, повышение уровня экологической культуры населения, развитие сельского и экологического туризма.