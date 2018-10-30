Зафиксирована смерть ближайшей галактики

Астрономы Австралийского национального университета зафиксировали мощный отток водорода из Малого Магелланова Облака (ММО) — карликовой галактики, которая является спутником Млечного Пути наряду с Большим Магеллановым Облаком (БМО). Потеря межзвездного вещества способствует прекращению звездообразования. Об этом сообщает издание Science Alert.

ММО находится в 200 тысячах световых лет от Земли, а его диаметр достигает 7 тысяч световых лет, что более чем в 10 раз меньше диаметра Млечного Пути. Он гравитационно связан с БМО и соединен с ним «мостом» из межзвездного газа, который возник из-за приливных сил. Карликовая галактика имеет большое количество рентгеновских двойных звезд и массивных звезд.

Исследователи провели наблюдения за ММО с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP. Они оценили объемы уходящего из галактики атомарного водорода — основного компонента, необходимого для звездообразования. Отток холодного газа происходит из центральной перемычки, где новые звезды еще появляются. Он простирается на 6523 световых года и сформировался, по оценкам, 25-60 миллионов лет назад. Масса уходящего газа составляет 10 миллионов масс Солнца (три процента от общей массы ММО).

Причиной возникновения оттока является процесс, называемый звездной обратной связью. Крупные звезды выбивают газ за пределы галактики за счет звездного ветра и вспышек сверхновых. При этом количество газа на порядок превышает скорость образования звезд. Хотя этот процесс в конечном итоге уничтожит ММО, он питает Магелланов Поток — цепочку облаков газа, протянувшихся до Южного полюса Млечного Пути.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!