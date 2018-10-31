Новая техника немецкой армии оказалась непригодной

Только 39 процентов военной техники, поставленной в вооруженные силы Германии в 2017 году, пригодно к использованию. Об этом сообщила газета Die Welt.

За прошлый год бундесвер получил 97 единиц крупногабаритной военной техники; из них, по данным Министерства обороны ФРГ, лишь 38 можно использовать. При этом цель, которой хочет достичь военное руководство страны, — постоянная боевая готовность 70 процентов всех систем вооружения.

Больше всего военных беспокоят транспортные самолеты А400М и БМП «Пума»: пригодны к использованию в данный момент только 4 из 8 поставленных самолетов и 27 из 71 БМП. Отвечая на запрос члена партии «Левые» Маттиаса Хёна, статс-секретарь минобороны Петер Таубер заявил, что качество этих машин «возможно улучшить в дальнейшем», и добавил, что «это долг промышленности, который она должна исполнить как можно скорее».

Не лучше обстоят дела и с другими видами техники: из семи боевых вертолетов «Тигр» готовы к боевым вылетам лишь два, из семи транспортников NH90 — четыре. Из четырех многоцелевых истребителей Eurofighter всего один может использоваться прямо сейчас, остальные три вернули на завод для замены электроники.

Летом 2018 года начальник штаба ВВС ФРГ заявлял, что парк немецких боевых самолетов находится в плачевном состоянии и не готов к боевым действиям.

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