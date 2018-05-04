Германия решила реформировать свои вооруженные силы

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен собирается провести реформу бундесвера. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung, в распоряжении которой оказался подготовленный ведомством проект документа по развитию вооруженных сил страны.

Отмечается, что вооруженные силы «будут адаптированы для отражения новых угроз», в том числе в области кибербезопасности. В документе говорится о том, что потенциальные агрессоры «прибегают к диверсиям, дезинформации, пропаганде и нападают таким образом на свободу немецкого народа».

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Помимо этого, планируется улучшить материальное снабжение войск. Чиновники в этом году неоднократно выражали возмущение тем, что в немецкой армии не хватает обмундирования. Подобные проблемы отчетливо проявились в связи с тем, что Берлин увеличивает свое участие в военных операциях НАТО.

В настоящий момент немецкие военные участвуют в 15 миссиях альянса.

В конце апреля этого года оборонное ведомство ФРГ потребовало дополнительно 12 миллиардов евро для модернизации вооруженных сил страны.

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