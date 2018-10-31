Школьница нарядилась демоном и ослепла на несколько дней

В Канаде 11-летняя девочка ослепла на четыре дня из-за некачественных цветных контактных линз. Ее мать рассказала об этом изданию Daily Mail, чтобы предупредить других родителей перед Хеллоуином.

В прошлом году Эмили Туркотт (Emilie Turcotte) из города Бленвиль, провинция Квебек, нарядилась демоном, чтобы ходить по соседским домам и выпрашивать конфеты. Одним из элементов костюма были цветные линзы, в которых школьница провела всего несколько часов. На следующий день 11-летняя девочка проснулась от резкой боли в глазах. Она кричала, что они «горят огнем», и не могла их открыть. Ее обеспокоенная мать немедленно отвезла ребенка к врачу.

Доктора обнаружили у девочки повреждение роговицы и периорбитальный целлюлит — воспаление и заражение века и части кожи вокруг глаз.

Четыре дня Эмили ничего не видела. Она боялась, что ослепла навсегда и не сможет ходить в школу. Со временем зрение вернулось, но девочке пришлось еще месяц носить темные очки. Врачи отметили, что если бы семья сразу не обратилась в больницу, Эмили могла бы потерять зрение.

Джули рассказала, что купила линзы в сетевом магазине костюмов и аксессуаров для вечеринок Party Expert. Пять школьных друзей девочки купили цветные линзы там же, но с ними ничего не произошло.

Глава Квебекской ассоциации оптиков-оптометристов Эрик Пулин (Eric Poulin) призвал прекратить продавать цветные линзы без рецепта. Он заявил, что это может быть опасно для покупателя, так как контактные линзы должен подбирать врач.

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