Кондитерская попыталась никого не оскорбить и оскандалилась

Британка Деми-Лей Хеффрон (Demii-Leigh Heffron) возмутилась названием печенья «Имбирные люди», которое выставила в витрину одна из кондитерских. Изображение лакомства она опубликовала в Facebook. На популярную публикацию обратило внимание издание indy100.

Чтобы избежать устоявшейся формулировки «имбирные человечки», где используется слово man (мужчины), пекари решили привлечь нейтральное слово «люди». «Это происходит. Это реально происходит. В 2018. Остановите Землю, я хочу сойти», — подписала пост Хеффрон, сопроводив его грустными смайликами.

Пост Хеффрон получил более пяти тысяч комментариев и почти 14 тысяч репостов. Большинство подписчиков отмечали под публикацией своих рыжеволосых знакомых и уточняли их мнение по поводу такого обозначения десерта. Многие посчитали гендерно-нейтральное название печенья глупым. «Серьезно, я не куплю ничего в магазине, который называет их людьми, это тупо», — сообщила Патрисия Бертон (Patricia Burton).

Ряд активистов уверены, что проблема состоит в определении имбирного печенья. По их мнению, пекари унижают рыжеволосых людей, используя в названии десерта слово «ginger», обозначающее одновременно и имбирь, и рыжий цвет волос.

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