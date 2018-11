Открылась продажа билетов на фестиваль Alfa Future People

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People объявил о старте продаж билетов на событие. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Шестой фестиваль пройдет летом 2019 года.

Для предзаказа доступны тысяча билетов категории «Стандарт». Их стоимость составляет 3750 рублей. Приобрести ваучер можно на сайте.

Летом 2018-го на фестивале выступили такие артисты, как Steve Aoki, Alesso, Tiesto, Afrojack, KSHMR, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw, Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj Set, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин, Netsky, What So Not.