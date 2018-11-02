Группа Rammstein приедет в Россию

Немецкая рок-группа Rammstein даст масштабные концерты в Москве и Санкт-Петербурге летом 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 2 ноября.

В столице выступление состоится 29 июля на центральном стадионе «Динамо». Петербургское мероприятие пройдет 2 августа на стадионе «Санкт-Петербург». Рокеры приедут в Россию в рамках гастролей по Европе.

Билеты появятся в продаже с 8 ноября. Приобрести их можно будет на сайте тура.

На грядущих концертах Rammstein представит песни из нового альбома, релиз которого запланирован на май 2019 года.

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